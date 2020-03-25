Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Руководство Наполи запретило игрокам возвращаться в свои страны
Если они все же покинут Неаполь, то им предстоит быть на карантине 14 дней
Руководство "Наполи" запретило игрокам возвращаться в свои страны во время приостановки чемпионата Италии из-за вспышки коронавируса, сообщает Il Mattino.
Ожидалось, что некоторые игроки смогут покинуть Италию после отмены тренировок, однако в клубе решили оставить всех футболистов в стране.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 435 006 человек. Умерших — 19 625, выздоровевших — 111 822.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...