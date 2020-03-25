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Руководство Наполи запретило игрокам возвращаться в свои страны

Италия
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Если они все же покинут Неаполь, то им предстоит быть на карантине 14 дней

Руководство Наполи запретило игрокам возвращаться в свои страны
Новина українською

Руководство "Наполи" запретило игрокам возвращаться в свои страны во время приостановки чемпионата Италии из-за вспышки коронавируса, сообщает Il Mattino.

Ожидалось, что некоторые игроки смогут покинуть Италию после отмены тренировок, однако в клубе решили оставить всех футболистов в стране.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 435 006 человек. Умерших — 19 625, выздоровевших — 111 822.

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В статье: Наполи (Неаполь)
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