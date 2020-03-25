Руководство "Наполи" запретило игрокам возвращаться в свои страны во время приостановки чемпионата Италии из-за вспышки коронавируса, сообщает Il Mattino.

Ожидалось, что некоторые игроки смогут покинуть Италию после отмены тренировок, однако в клубе решили оставить всех футболистов в стране.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 435 006 человек. Умерших — 19 625, выздоровевших — 111 822.