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Милан рассчитывает бесплатно подписать игрока Боруссии

Италия
(1 голосов)

"Золотой мальчик" больше не нужен "шмелям"

Милан рассчитывает бесплатно подписать игрока Боруссии
UA-Футбол
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Итальянский "Милан" намерен летом переманить Марио Гетце. Об этом информирует Correire dello Sport.

У немецкого полузащитника летом закончится контракт с "Боруссией". Стороны пока что так и не смогл прийти к соглашению, а потому он должен покинуть дортмундский клуб.

Помимо "Милана" сразу несколько клубов могут побороться за Гетце. К примеру, ране была информация об интересе к нему со стороны "Герты".

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В текущем сезоне на счету Гетце 19 матчей, в которых он забил 3 гола.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Марио Гётце Милан
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