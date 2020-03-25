Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан рассчитывает бесплатно подписать игрока Боруссии
"Золотой мальчик" больше не нужен "шмелям"
Итальянский "Милан" намерен летом переманить Марио Гетце. Об этом информирует Correire dello Sport.
У немецкого полузащитника летом закончится контракт с "Боруссией". Стороны пока что так и не смогл прийти к соглашению, а потому он должен покинуть дортмундский клуб.
Помимо "Милана" сразу несколько клубов могут побороться за Гетце. К примеру, ране была информация об интересе к нему со стороны "Герты".
В текущем сезоне на счету Гетце 19 матчей, в которых он забил 3 гола.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...