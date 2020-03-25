Милан рассчитывает бесплатно подписать игрока Боруссии

Итальянский "Милан" намерен летом переманить Марио Гетце. Об этом информирует Correire dello Sport.

У немецкого полузащитника летом закончится контракт с "Боруссией". Стороны пока что так и не смогл прийти к соглашению, а потому он должен покинуть дортмундский клуб.

Помимо "Милана" сразу несколько клубов могут побороться за Гетце. К примеру, ране была информация об интересе к нему со стороны "Герты".

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В текущем сезоне на счету Гетце 19 матчей, в которых он забил 3 гола.