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Мхитаряну гораздо больше нравится футбол Фонсеки, чем Эмери
Полузащитник не горит желанием возвращаться в Лондон
Игрок "Ромы" Генрих Мхитарян, контракт которого принадлежит "Арсеналу", рассказал об особеностях футбола Паулу Фонсеки.
"Футбол Фонсеки очень сильно отличается от футбола Эмери. Сейчас в "Роме" я себя чувствую гораздо лучше, ведь мы играем в лучший футбол. Думаю, что он мне подходит.
Мне нравится стиль Фонсеки, так как мы стараемся чаще играть в атаку и больше владеть мячом. Такой стиль игры не может не нравиться", - приводит слова полузащитника The Times.
Ранее сообщалось, что "Рома" преложит все усилия ради выкупа Мхитаряна.