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Мхитаряну гораздо больше нравится футбол Фонсеки, чем Эмери

Италия
(1 голосов)

Полузащитник не горит желанием возвращаться в Лондон

Мхитаряну гораздо больше нравится футбол Фонсеки, чем Эмери
UA-Футбол
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Игрок "Ромы" Генрих Мхитарян, контракт которого принадлежит "Арсеналу", рассказал об особеностях футбола Паулу Фонсеки.

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"Футбол Фонсеки очень сильно отличается от футбола Эмери. Сейчас в "Роме" я себя чувствую гораздо лучше, ведь мы играем в лучший футбол. Думаю, что он мне подходит.

Мне нравится стиль Фонсеки, так как мы стараемся чаще играть в атаку и больше владеть мячом. Такой стиль игры не может не нравиться", - приводит слова полузащитника The Times.

Ранее сообщалось, что "Рома" преложит все усилия ради выкупа Мхитаряна.

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В статье: Генрих Мхитарян Арсенал (Лондон) Рома (Рим) Паулу Фонсека
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