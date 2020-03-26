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С Балотелли сняли обвинения в изнасиловании несовершеннолетней – девушка его шантажировала

Италия
(1 голосов)

Марио вышел сухим из воды

С Балотелли сняли обвинения в изнасиловании несовершеннолетней – девушка его шантажировала
Новина українською

Прокуратура закрыла дело в отношении нападающего "Брешии" Марио Балотелли, которого обвиняли в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

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По информации издания Sport Mediaset, в действиях 29-летнего форварда-скандалиста не было найдено состава преступления – напротив, именно 19-летней девушке были предъявлены обвинения в даче ложных показаний и вымогательстве.

Перед совершением полового акта она сообщила футболисту, что достигла совершеннолетия, а по завершению заявила, что ей нет 18 лет, и стала требовать 100 тысяч евро за молчание. Балотелли обратился в прокуратуру Виченцы и очистил свое имя. В текущем сезоне в активе Марио 17 матчей и 5 голов.

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В статье: Марио Балотелли Брешия (Брешия) Брешиа (Брешиа)
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Источник:
Sport Mediaset

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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
26.03.2020 в 11:04
Да, VAR не разобраться...Слово одного против другого, но почему поверили Балотелли, а не ей?
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ascent (Луксор)
26.03.2020 в 11:05
Без VAR
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