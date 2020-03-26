С Балотелли сняли обвинения в изнасиловании несовершеннолетней – девушка его шантажировала

Прокуратура закрыла дело в отношении нападающего "Брешии" Марио Балотелли, которого обвиняли в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

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По информации издания Sport Mediaset, в действиях 29-летнего форварда-скандалиста не было найдено состава преступления – напротив, именно 19-летней девушке были предъявлены обвинения в даче ложных показаний и вымогательстве.

Перед совершением полового акта она сообщила футболисту, что достигла совершеннолетия, а по завершению заявила, что ей нет 18 лет, и стала требовать 100 тысяч евро за молчание. Балотелли обратился в прокуратуру Виченцы и очистил свое имя. В текущем сезоне в активе Марио 17 матчей и 5 голов.