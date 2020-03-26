Защитник Колоса сравнил УПЛ с чемпионатом Швеции и Первой лигой

Правый защитник, латераль "Колоса" Евгений Ефремов до переходу в клуб из Ковалевки играл в "Шахтере", "Ильичевце" (теперь - "Мариуполь"), "Оболонь-Бровар" и в клубе из 3 лиги Швеции.

Футболист рассказал о своей до-Колосовский карьере.

- Родился в Донецке и как каждый парень из этого региона мечтал играть за «Шахтер». Благодаря моим родителям в 6 лет я был зачислен в академию оранжево-черных и в течение следующих 15 лет защищал цвета этого клуба.

- Ты играл в Швеции. Скажи, если бы была возможность и в дальнейшем играть в Европе, то остался бы там?

- Да, остался бы, если бы был вариант, который бы меня устроил. Но такого не было в то время и поэтому я вернулся в Украину.

- Ты - воспитанник академии донецкого «Шахтера», имел определенный потенциал, о чем говорят и матчи за сборные U-16, U-17 и U 20, однако сыграть за горняков не суждено. По твоему мнению, почему?

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- С первой командой «Шахтера» я провел 4 сбора. Не хватило терпения и опыта, для того чтобы закрепиться там. К тому же, на всех позициях там очень большая конкуренция, а на моей играли Дарио Срна и Василий Кобин. Это игроки топ-уровня и на тот момент я считал их лучшими правыми защитниками в Украине, думаю что не только я так думал.

- Насколько известно, в «Оболонь-Бровар» у тебя было все хорошо, был основным игроком, команда претендует на повышение в классе, но ты сменил клуб. Во многом это риск, что было главной причиной твоего решения?

- Конечно, мои амбиции, как игрока. Я хотел играть на более высоком уровне, чем Первая лига. И когда поступило приглашение от ФК «Колос», то с удовольствием принял его.

- Ты был знаком до этого с Русланом Костышиным и вообще, что знал о «Колосе» и можешь ли вспомнить, когда ты впервые услышал о ковалевском клубе?

- Лично не был знаком с Русланом Владимировичем. Слышал о больших нагрузках и хорошем позитивном коллективе и атмосфере. О клубе знал еще когда "Колос" играл на первенство области, поскольку тогда там выступал мой товарищ Ростислав Багдасаров.

- «Ильичевец» и «Оболонь-Бровар» в Первой лиге Украины, третья лига Швеции и «Колос» в УПЛ. Какие главные отличия этих клубов и лиг, по твоему мнению?

- Скорость принятия решения и скорость игры в целом - вот главные отличия. В УПЛ они обычно выше, чем в тех лигах, которые вы перечислили.