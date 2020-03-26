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Стоичков: Никогда не возьму интервью у Роналду – я говорю о футболе с лучшими
Христо теперь журналист?
Бывший футболист "Барселоны" Христо Стоичков в ходе беседы с репортерами испанского издания Mundo Deportivo признался, что не намерен брать интервью у португальского форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Линекер, Гвардиола, Куман, Почеттино, Мальдини, Тотти… Кого здесь не хватает? Я брал интервью у всех, с кем мне нравится общаться, включая моих друзей – Хаджи и Попеску".
"Никогда не возьму интервью у Криштиану Роналду. Поймите, просто не хочу... Я делаю интервью о футболе и не гонюсь за заголовками, слушаю истории, обсуждаю процесс обучения с лучшими".