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Стоичков: Никогда не возьму интервью у Роналду – я говорю о футболе с лучшими

Италия
(1 голосов)

Христо теперь журналист?

Стоичков: Никогда не возьму интервью у Роналду – я говорю о футболе с лучшими
Новина українською

Бывший футболист "Барселоны" Христо Стоичков в ходе беседы с репортерами испанского издания Mundo Deportivo признался, что не намерен брать интервью у португальского форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

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"Линекер, Гвардиола, Куман, Почеттино, Мальдини, Тотти… Кого здесь не хватает? Я брал интервью у всех, с кем мне нравится общаться, включая моих друзей – Хаджи и Попеску".

"Никогда не возьму интервью у Криштиану Роналду. Поймите, просто не хочу... Я делаю интервью о футболе и не гонюсь за заголовками, слушаю истории, обсуждаю процесс обучения с лучшими".

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В статье: Криштиану Роналду Христо Стоичков
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (5)
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Pokeruga (Кропивницкий)
26.03.2020 в 13:19
"я говорю о футболе с лучшими!" - сказала зависть и комплексы Стоичкова! =)
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-3
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Харьковчанин (Харків)
26.03.2020 в 13:25
швидше за все йому просто не цікаво говорити з інстаграмщікамі-тінейдж-інфлюенсерамі. Дуже велика різниця в світобаченні.
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+5
0
Toni (Львiв)
26.03.2020 в 14:48
Може просто тому що він з барси і природньо вболіває за Мессі ?
0
0
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Loader (Днепр)
26.03.2020 в 13:42
Какие, интересно, у него могут быть комплексы? Мировую известность он заработал, да и в кармане у него бутса и мячик. И болгаров он дотащил до полуфинала ЧМ. При том, что в топ-клубе он отыграл небольшую часть карьеры.
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+1
0
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
26.03.2020 в 14:07
У Стоичкова зависть??? И в заголовке вообще не то, что он на самом деле сказал
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0
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