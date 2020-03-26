Ибрагимович может стать футбольным агентом

Шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович рассматривает возможность начала карьеры футбольного агента, пишет Calciomercato.

По данным источника, форвард недоволен тем, что руководителя футбольного отдела Звонимира Бобана уволили из "Милана" , поэтому задумался об уходе из клуба. По окончании сезона он планирует завершить карьеру и стать партнёром своего агента Мино Райолы.

В нынешнем сезоне 38-летний футболист принял участие в 10 матчах за "Милан" во всех турнирах. Форвард записал в свой актив 4 гола и 1 результативную передачу.