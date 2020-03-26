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Эль-Шаарави: Скучаю по Италии, но сейчас я игрок Шанхай Шеньхуа

Италия
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И совсем скоро у него начнется чемпионат

Эль-Шаарави: Скучаю по Италии, но сейчас я игрок Шанхай Шеньхуа
UA-Футбол
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Игрок китайского клуба "Шанхай Шеньхуа" Стефан Эль-Шаарави признался, что хотел бы снова оказаться в родном итальянском чемпионате.

"Когда китайский чемпионат остановился из-за коронавируса я рассматривал вариант ухода из клуба. Мне хотелось сыграть на чемпионате Европы. Однако я все еще игрок "Шанхая" и готов защищать цвета команды.

Я очень скучаю по Италии. Но не только по футболу, но и по людям, по стране. Также мне нехватает родителей", - приводит слова Стефана Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что чемпионат Китая должен быть восстановлен в середине апреля.

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В статье: Стефан Эль-Шаарави Шанхай Шеньхуа (Китай)
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