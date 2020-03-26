  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Фонсека: Сейчас стараюсь больше времени проводить с семьей, чем думать о футболе
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фонсека: Сейчас стараюсь больше времени проводить с семьей, чем думать о футболе

Италия
(1 голосов)

Главное не расслабиться слишком сильно

Фонсека: Сейчас стараюсь больше времени проводить с семьей, чем думать о футболе
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека, как проводит время в Италии во время вспышки коронавируса.

Читайте такжеФонсека: На данный момент Рома не может сильно рисковать

"Сейчас я чувствую себя в безопасности, выхожу только в супермаркет. В последние пять дней лишь один раз выходил на улицу. Мы постоянно держим связь с командой, сейчас важно не останавливаться полностью.

На данный момент, я стараюсь гораздо больше времени с семьей, чем думать о футболе. Но, помимо этого, я также отслеживаю игроков, которые могут в будущем нас усилить", - приводит его слова португальский SIC.

Ранее сообщалось, что "Рома" работает на выкупом Генриха Мхитаряна.

Читайте такжеРома намерена выкупить контракт Мхитаряна
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рома (Рим) Паулу Фонсека
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...