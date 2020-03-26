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Фонсека: Сейчас стараюсь больше времени проводить с семьей, чем думать о футболе
Главное не расслабиться слишком сильно
Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека, как проводит время в Италии во время вспышки коронавируса.
"Сейчас я чувствую себя в безопасности, выхожу только в супермаркет. В последние пять дней лишь один раз выходил на улицу. Мы постоянно держим связь с командой, сейчас важно не останавливаться полностью.
На данный момент, я стараюсь гораздо больше времени с семьей, чем думать о футболе. Но, помимо этого, я также отслеживаю игроков, которые могут в будущем нас усилить", - приводит его слова португальский SIC.
Ранее сообщалось, что "Рома" работает на выкупом Генриха Мхитаряна.