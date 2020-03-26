Италия
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Вратарь Ювентуса обещает быть готовым к возобновлению чемпионата
Осталось лишь дождаться этого радостного момента
Голкипер "Ювентуса" Войцех Щенсны рассказал, как он ведет себя во время паузы в чемпионате из-за коронавируса.
"Прошло две недели после объявления карантина. Сейчас все очень непросто. Практически все время я пытаюсь проводить со своей семьей.
Единственное верное решение - оставаться дома. Сейчас я много сплю и тренируюсь. Я буду готовым к моменту возобновления сезона", - приводит слова поляка Sky Sport Italia.
Отметим, что месяц назад Щенсны продлил контракт с "зебрами".
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