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Вратарь Ювентуса обещает быть готовым к возобновлению чемпионата

Италия
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Осталось лишь дождаться этого радостного момента

Вратарь Ювентуса обещает быть готовым к возобновлению чемпионата
UA-Футбол
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Голкипер "Ювентуса" Войцех Щенсны рассказал, как он ведет себя во время паузы в чемпионате из-за коронавируса.

"Прошло две недели после объявления карантина. Сейчас все очень непросто. Практически все время я пытаюсь проводить со своей семьей.

Единственное верное решение - оставаться дома. Сейчас я много сплю и тренируюсь. Я буду готовым к моменту возобновления сезона", - приводит слова поляка Sky Sport Italia.

Отметим, что месяц назад Щенсны продлил контракт с "зебрами".

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В статье: Ювентус (Турин) Войцех Щенсны
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