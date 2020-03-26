Вратарь Ювентуса обещает быть готовым к возобновлению чемпионата

Голкипер "Ювентуса" Войцех Щенсны рассказал, как он ведет себя во время паузы в чемпионате из-за коронавируса.

"Прошло две недели после объявления карантина. Сейчас все очень непросто. Практически все время я пытаюсь проводить со своей семьей.

Единственное верное решение - оставаться дома. Сейчас я много сплю и тренируюсь. Я буду готовым к моменту возобновления сезона", - приводит слова поляка Sky Sport Italia.

Отметим, что месяц назад Щенсны продлил контракт с "зебрами".