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Милан присматривается к полузащитнику Боруссии Менхенгладбах
Сумма трансфера оценивается в 12 миллионов евро
"Милан" интересуется полузащитником "Баварии" Микаэлем Кюизансом, пишет La Gazzetta dello Sport.
"Россонери" следит за 20-летним французом еще с чемпионата мира U-20, который проходил летом 2019 года. Сообщается, что мюнхенский клуб готов отдать футболиста в аренду с правом выкупа за 10 миллионов евро.
В сезоне-2019/20 на счету француза 2 гола в 9 матчах за команду из Мюнхена.
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