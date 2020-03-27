Милан присматривается к полузащитнику Боруссии Менхенгладбах

"Милан" интересуется полузащитником "Баварии" Микаэлем Кюизансом, пишет La Gazzetta dello Sport.

"Россонери" следит за 20-летним французом еще с чемпионата мира U-20, который проходил летом 2019 года. Сообщается, что мюнхенский клуб готов отдать футболиста в аренду с правом выкупа за 10 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 на счету француза 2 гола в 9 матчах за команду из Мюнхена.