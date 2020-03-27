Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милик попросит Наполи продать его летом - им интересуются сразу два клуба
Вероятно, трансфер будет одобрен
Как сообщает итальянский источник CalcioMercato, Аркадиуш Милик хочет покинуть "Наполи" этим летом.
Он встретится с руководством клуба, чтобы обсудить свою продажу. Вероятно, что неаполитанцы дадут свое согласие на его трансфер. Его контракт истекает летом 2021-го.
Сейчас на польского нападающего претендуют два клуба - "Милан" и "Атлетико". Обе команде сейчас испытывают проблемы в нападение, а потому Милик им очень пригодится.
Есть вероятность, что Аркадиуша в составе "Наполе" заменит игрок мадридского "Реала".
Читайте такжеНаполи - главный претендент на Йовича
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...