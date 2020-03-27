Милик попросит Наполи продать его летом - им интересуются сразу два клуба

Как сообщает итальянский источник CalcioMercato, Аркадиуш Милик хочет покинуть "Наполи" этим летом.

Он встретится с руководством клуба, чтобы обсудить свою продажу. Вероятно, что неаполитанцы дадут свое согласие на его трансфер. Его контракт истекает летом 2021-го.

Сейчас на польского нападающего претендуют два клуба - "Милан" и "Атлетико". Обе команде сейчас испытывают проблемы в нападение, а потому Милик им очень пригодится.

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Есть вероятность, что Аркадиуша в составе "Наполе" заменит игрок мадридского "Реала".