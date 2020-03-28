Директор Ювентуса: Трансферный рынок летом будет похож на НБА

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи поделился соображениями по поводу реалий трансферного рынка в условиях финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Рынок существенно изменится. Будет много обменов игроками, что сблизит футбол с НБА.

Некоторые клубы могут извлечь выгоду из сложившейся ситуации. К примеру, немецкие команды, так как их финансовое положение более стабильное в сравнении с другими", – цитирует 47-летнего функционера Tuttosport.