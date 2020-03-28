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Директор Ювентуса: Трансферный рынок летом будет похож на НБА

Италия
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Фабио Паратичи предсказывает большое количество обменов

Директор Ювентуса: Трансферный рынок летом будет похож на НБА
Новина українською

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи поделился соображениями по поводу реалий трансферного рынка в условиях финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Рынок существенно изменится. Будет много обменов игроками, что сблизит футбол с НБА.

Некоторые клубы могут извлечь выгоду из сложившейся ситуации. К примеру, немецкие команды, так как их финансовое положение более стабильное в сравнении с другими", – цитирует 47-летнего функционера Tuttosport.

Напомним, в НБА невозможна покупка игрока у другой команды. Подписание новичка осуществляется с помощью драфта, обмена или выхода на рынок свободных агентов.

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В статье: Ювентус (Турин) Фабио Паратичи
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