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Роналду согласился пойти на понижение зарплаты

Италия
(1 голосов)

Криштиану поддержал инициативу Буффона и Кьеллини

Роналду согласился пойти на понижение зарплаты
Новина українською

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду согласился пойти на понижение зарплаты из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

По информации Tuttosport, 35-летний португалец согласился на понижение заработной платы после встречи с сенаторами клуба – Джорджо Кьеллини (инициатор идеи) и Джанлуиджи Буффоном.

Таким образом Роналду откажется от 3,8 млн евро. Его годовой оклад по контракту составляет 31 миллион евро в год.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Комментарии (3)
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Инспектор ( )
28.03.2020 в 16:43
Просто молодец! Когда есть совесть все проблемы можно решить
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paramon7 (Запорожье)
28.03.2020 в 16:20
Это вам не барса) Адекватное решение в данной ситуации. Красава
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Инспектор ( )
28.03.2020 в 16:44
Ну он же не гном, красава!
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