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Роналду согласился пойти на понижение зарплаты
Криштиану поддержал инициативу Буффона и Кьеллини
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду согласился пойти на понижение зарплаты из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
По информации Tuttosport, 35-летний португалец согласился на понижение заработной платы после встречи с сенаторами клуба – Джорджо Кьеллини (инициатор идеи) и Джанлуиджи Буффоном.
Таким образом Роналду откажется от 3,8 млн евро. Его годовой оклад по контракту составляет 31 миллион евро в год.
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Комментарии (3)
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Инспектор ( )
28.03.2020 в 16:43
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paramon7 (Запорожье)
28.03.2020 в 16:20
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Инспектор ( )
28.03.2020 в 16:44
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