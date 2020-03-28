Италия
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Официально: Футболисты Ювентуса отказались от зарплаты на 4 месяца
Благодаря этому "Юве" сэкономит 90 миллионов евро
Руководство "Ювентуса" согласовало с футболистами урезание зарплаты на сумму за 4 месяца.
Такое решение позволит туринскому клубу сохранить примерно 90 миллионов евро. Боссы "зебр" пошли на этот шаг из-за пандемии коронавируса.
Таким образом, все игроки "Юве" и главный тренер Маурицио Сарри не получат зарплату за март, апрель, май и июнь 2020-го года.
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Комментарии (4)
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nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
28.03.2020 в 21:19
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Dimka26 (Чернигов)
28.03.2020 в 21:23
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Loader (Днепр)
28.03.2020 в 21:40
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oda1979 (Запорожье)
28.03.2020 в 21:47
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