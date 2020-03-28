  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Официально: Футболисты Ювентуса отказались от зарплаты на 4 месяца
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Футболисты Ювентуса отказались от зарплаты на 4 месяца

Италия
(1 голосов)

Благодаря этому "Юве" сэкономит 90 миллионов евро

Официально: Футболисты Ювентуса отказались от зарплаты на 4 месяца
Новина українською

Руководство "Ювентуса" согласовало с футболистами урезание зарплаты на сумму за 4 месяца.

Такое решение позволит туринскому клубу сохранить примерно 90 миллионов евро. Боссы "зебр" пошли на этот шаг из-за пандемии коронавируса.

Таким образом, все игроки "Юве" и главный тренер Маурицио Сарри не получат зарплату за март, апрель, май и июнь 2020-го года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Серия А коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
28.03.2020 в 21:19
не то что, игроки Барсы. Евровые миллионеры и отказываются в ПОНИЖЕНИИ зарплаты, а игроки Юве полностю отказались от неё. Красавцы!
Ответить
+3
-1
Dimka26 (Чернигов)
28.03.2020 в 21:23
Ну Месси ж там со своей братвой договорняки какие-то там трет. Может что и порешают)
Ответить
+1
-1
avatar
Loader (Днепр)
28.03.2020 в 21:40
Где ты увидел, что полностью?
Ответить
+1
-4
oda1979 (Запорожье)
28.03.2020 в 21:47
Лоадер, ты не грамотный?? Читай , пердунишка: игроки и тренерский состав не получат зарплату за четыре месяца.
Ответить
+2
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...