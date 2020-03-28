Официально: Футболисты Ювентуса отказались от зарплаты на 4 месяца

Руководство "Ювентуса" согласовало с футболистами урезание зарплаты на сумму за 4 месяца.

Такое решение позволит туринскому клубу сохранить примерно 90 миллионов евро. Боссы "зебр" пошли на этот шаг из-за пандемии коронавируса.

Таким образом, все игроки "Юве" и главный тренер Маурицио Сарри не получат зарплату за март, апрель, май и июнь 2020-го года.