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Кальяры готов выкупить Наингголана у Интера за 20 млн евро

Италия
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Главная проблема сделки - высокая зарпалата Раджы

Кальяры готов выкупить Наингголана у Интера за 20 млн евро
Новина українською

Football Italia сообщает, что "Кальяри" хочет выкупить полузащитника Раджу Наингголан у "Интера". Напомним, клуб из одноименного города Кальяри взял в арену бельгийца в "нерадзурри".

По информации источника, руководство сардинского клуба поставило главную задачу сохранить хавбека и готово заплатить требуемые "Интеру" 20 млн евро.

Единственной проблемой в этом вопросе является зарплата 31-летнего Наингголана.

Если Раджа хочет остаться в Сардинии, то ему надо пойти на снижение зароботной платы. На данный момент бельгийский хавбек получает по контракту 4 млн евро.

В текущем сезоне чемпионата Италии Раджа Наингголан принял участие в 21 матче и забил 5 голов.

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В статье: Кальяри (Кальяри) Интер (Милан) Раджа Наингголан
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Источник:
Football Italia
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