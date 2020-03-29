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Кальяры готов выкупить Наингголана у Интера за 20 млн евро
Главная проблема сделки - высокая зарпалата Раджы
Football Italia сообщает, что "Кальяри" хочет выкупить полузащитника Раджу Наингголан у "Интера". Напомним, клуб из одноименного города Кальяри взял в арену бельгийца в "нерадзурри".
По информации источника, руководство сардинского клуба поставило главную задачу сохранить хавбека и готово заплатить требуемые "Интеру" 20 млн евро.
Единственной проблемой в этом вопросе является зарплата 31-летнего Наингголана.
Если Раджа хочет остаться в Сардинии, то ему надо пойти на снижение зароботной платы. На данный момент бельгийский хавбек получает по контракту 4 млн евро.
В текущем сезоне чемпионата Италии Раджа Наингголан принял участие в 21 матче и забил 5 голов.