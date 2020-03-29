  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Кевин-Принс Боатенг: Я не пожалел, когда перешел из Сассуоло в Барсу
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кевин-Принс Боатенг: Я не пожалел, когда перешел из Сассуоло в Барсу

Италия
(1 голосов)

Ганец вспомнил свой переход в "Барселону"

Кевин-Принс Боатенг: Я не пожалел, когда перешел из Сассуоло в Барсу
Новина українською

Атакующий полузащитник "Фиорентины" Кевин-Принс Боатенг, который выступает на правах аренды за "Бешикташ" поделился мыслями о своем трансфере в "Барселону" в прошлом сезоне.

"Я не пожалел, когда перешел из "Сассуоло" в "Барселону", хотя, возможно, это был неидеальный трансфер.

Мне бы хотелось играть больше в "Барселоне", но зато я могу сказать, что выступал на "Камп Ноу", – рассказал Кевин-Принс Боатенг для Sky Sport.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кевин-Принс Боатенг Бешикташ (Стамбул) Барселона Фиорентина (Флоренция)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
gianlucadimarzio.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...