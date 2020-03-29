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Кевин-Принс Боатенг: Я не пожалел, когда перешел из Сассуоло в Барсу
Ганец вспомнил свой переход в "Барселону"
Атакующий полузащитник "Фиорентины" Кевин-Принс Боатенг, который выступает на правах аренды за "Бешикташ" поделился мыслями о своем трансфере в "Барселону" в прошлом сезоне.
"Я не пожалел, когда перешел из "Сассуоло" в "Барселону", хотя, возможно, это был неидеальный трансфер.
Мне бы хотелось играть больше в "Барселоне", но зато я могу сказать, что выступал на "Камп Ноу", – рассказал Кевин-Принс Боатенг для Sky Sport.
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Источник:gianlucadimarzio.com
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