Кевин-Принс Боатенг: Я не пожалел, когда перешел из Сассуоло в Барсу

Атакующий полузащитник "Фиорентины" Кевин-Принс Боатенг, который выступает на правах аренды за "Бешикташ" поделился мыслями о своем трансфере в "Барселону" в прошлом сезоне.

"Я не пожалел, когда перешел из "Сассуоло" в "Барселону", хотя, возможно, это был неидеальный трансфер.

Мне бы хотелось играть больше в "Барселоне", но зато я могу сказать, что выступал на "Камп Ноу", – рассказал Кевин-Принс Боатенг для Sky Sport.