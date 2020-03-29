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30-го марта Серия А вместе с ассоциацией футболистов рассмотрит сокращение зарплат игрокам

Италия
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Президент Федерации футбола Италии ставит в пример "Ювентус"

30-го марта Серия А вместе с ассоциацией футболистов рассмотрит сокращение зарплат игрокам
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Журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио сообщает, что завтра, 30-го марта состоится встреча между руководством Серии А и ассоциацией футболистов Италии.

На встрече будет рассматриваться вопрос по поводу сокращения зарплат игрокам на период пандемии коронавируса.

"Соглашение, достигнутое "Ювентусом", является примером для всей системы", – заявил президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина.

Напомним, вчера футболисты "Ювентуса" согласились отказаться от зарплаты на 4 месяца.

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В статье: Серия А коронавирус
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Источник:
gianlucadimarzio.com
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