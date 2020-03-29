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Филиппо Индзаги: Не понимаю, как можно предположить, что мы не доиграем сезон в Италии

Италия
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Экс-форвард и наставник "Беневенто" высказался насчет остановки футбола в Италии

Филиппо Индзаги: Не понимаю, как можно предположить, что мы не доиграем сезон в Италии
Новина українською

Главный тренер "Беневенто" из Серии В Филиппо Индзаги поделился мыслями насчет приостановки футбольных чемпионатов в Италии.

"Не понимаю, как можно предположить, что мы не доиграем сезон, возможно, есть другие интересы. Это невероятная ситуация, мы готовы играть в июле или августе, мы не против.

Мои игроки и президент заслуживают того, чтобы играть в Серии А. Ради всей системы мы должны играть. Сезон должен закончиться в рамках регламента чемпионата. Я слышу много речей, но самое ясное и справедливое – возобновить чемпионат. Никто не должен страдать".

Также экс-форвард "Милана" высказался насчет "проклятия", которое висит над футболками "россонери" с девятым номером после его ухода.

"Меня это забавляет. Носить "девятку" в "Милане" непросто, но я думаю, что если бы Ибрагимович сегодня играл в этой футболке, "проклятие» давно было бы снято. Дело в том, что это важная футболка, ее должны носить великие игроки.

Было бы несправедливо вывести ее из обращения после моего ухода. Такое даже ради ван Бастена не стали делать", – рассказал Филиппо Индзаги.

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В статье: Филиппо Индзаги Милан Беневенто Серия B
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Источник:
Football Italia
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