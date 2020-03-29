Филиппо Индзаги: Не понимаю, как можно предположить, что мы не доиграем сезон в Италии

Главный тренер "Беневенто" из Серии В Филиппо Индзаги поделился мыслями насчет приостановки футбольных чемпионатов в Италии.

"Не понимаю, как можно предположить, что мы не доиграем сезон, возможно, есть другие интересы. Это невероятная ситуация, мы готовы играть в июле или августе, мы не против.

Мои игроки и президент заслуживают того, чтобы играть в Серии А. Ради всей системы мы должны играть. Сезон должен закончиться в рамках регламента чемпионата. Я слышу много речей, но самое ясное и справедливое – возобновить чемпионат. Никто не должен страдать".