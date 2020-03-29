Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Филиппо Индзаги: Не понимаю, как можно предположить, что мы не доиграем сезон в Италии
Экс-форвард и наставник "Беневенто" высказался насчет остановки футбола в Италии
Главный тренер "Беневенто" из Серии В Филиппо Индзаги поделился мыслями насчет приостановки футбольных чемпионатов в Италии.
"Не понимаю, как можно предположить, что мы не доиграем сезон, возможно, есть другие интересы. Это невероятная ситуация, мы готовы играть в июле или августе, мы не против.
Мои игроки и президент заслуживают того, чтобы играть в Серии А. Ради всей системы мы должны играть. Сезон должен закончиться в рамках регламента чемпионата. Я слышу много речей, но самое ясное и справедливое – возобновить чемпионат. Никто не должен страдать".
Также экс-форвард "Милана" высказался насчет "проклятия", которое висит над футболками "россонери" с девятым номером после его ухода.
"Меня это забавляет. Носить "девятку" в "Милане" непросто, но я думаю, что если бы Ибрагимович сегодня играл в этой футболке, "проклятие» давно было бы снято. Дело в том, что это важная футболка, ее должны носить великие игроки.
Было бы несправедливо вывести ее из обращения после моего ухода. Такое даже ради ван Бастена не стали делать", – рассказал Филиппо Индзаги.