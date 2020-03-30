Свой среди чужих. О романе Дриса Мертенса и Наполи

Коронавирус прервал многие замечательные истории сезона 2019/20. 32-летний Дрис Мертенс за неполные семь лет забил 121 гол за "Наполи". Для обхода Марека Хамшика и чистого первого места по голам в истории клуба не хватает одного. Сразу перед перерывом он не забил своему любимому сопернику - "Торино". Впрочем, любимцем болельщиков остаётся. Бельгийца даже называют "Чиро" - популярнейшим неаполитанским именем. Лучший игрок Бельгии-2016, обладатель Кубка и Суперкубка Нидерландов и Италии, любитель собак, празднующий голы "по-собачьи", в Неаполе нашел нечто большее, чем трофеи. Любовь и преданность, сравнимую с собачьей.

Шаг назад, два шага вперед

Просто Дрису никогда не было. Сын учителя физкультуры из Леувена - места дислокации офисов крупнейшего владельца пивоваренных компаний в мире - как раз не особо хотел стать профессиональным футболистом. Хотя все условия для этого были. "У меня даже не было кумиров. Ведь я всегда был на улице, на площадке, которую для нас построил отец. Телевизор дома никогда не был включён. Никогда. Ну, может, во время Чемпионата Мира". Впрочем, как раз такое детство и позволило ему полюбить футбол. И жертвовать многим ради него. "Я пропустил так много социальных моментов. Мои друзья шли на вечеринки, а я продолжал тренироваться".

Проблемы оставались. Из "Андерлехта" и "Гента" его отчислили из-за маленького роста. До 22-ух лет он успел взять трофеи лучшего игрока Третьего дивизиона Бельгии и Второго - Нидерландов. Но ни разу не играл в Высших. Хотя о таком пути Дрис не жалеет: "Многие мои сверстники на этой стадии вылетели. И мне было тяжело. В 18 лет у меня было тело 15-летнего. Я просто не был готов. И потому пошёл в Третий дивизион. А они боялись сделать шаг назад, предпочли два-три года просидеть на скамье запасных "Андерлехта". Не понимая, что иногда важная роль даже в слабой команде - шаг вперед. Они избрали слишком лёгкий путь".

В скромном "Утрехте" Дрис стал вторым игроком Эредивизие, уступив трофей лучшего Луису Суаресу.

Тем не менее, эксперты считали переход в ПСВ за 8 миллионов евро вершиной карьеры слишком однобокого вингера, просто пытавшегося обыграть всех, а если не вышло - пробить. Плохо работавшего в обороне. Главным "признаком" боевитости остались зубы, вырвавшиеся и застрявшие в голове вратаря соперника во время одного из столкновений. Его техника была феноменальной и позволила оформить 53 гола и 54 ассиста в 127-ми матчах в Эредивизие. Но, как язвительно замечали, в Италии играют не голландские, а итальянские защитники.

От суперсаба к суперфорварду

"Трюки были немалой частью моей игры. Как и инстинкты. Как можно более живая игра и побыстрее к воротам с мячом". Не хит в жёсткой Серии А. За место на левом фланге атаки "Наполи" еще и пришлось бороться с местным любимцем Лоренцо Инсинье. Дрис отлично работал, выходя на замену. При лишь шести выходах в "старте" в лиге в сезоне 2015/16 он выдал пять голов и пять ассистов. До того, в своем первом сезоне, забил 11. И поехал на Чемпионат Мира-2014, где на левом фланге сборной Бельгии ожидал Эден Азар... Мертенс забил Алжиру, вновь выходил на замену, получал комплименты вроде "вингер-волшебник". Но громко не прославился.

Мало было и сравнений со знаменитыми "суперсабами" - Оливером Бирхоффом, Сильваном Вильтором, Оле-Гуннаром Сульшером. В том же сезоне 2015/16 он полностью проиграл конкуренцию Инсинье. Однако затем начались тектонические сдвиги. Лоренцо ссорился с клубом из-за зарплаты, подошёл к сезону неготовым и в ссоре с болельщиками. Гонсало Игуаин ушёл. Нового кандидата Мауро Икарди не соблазнило даже предложение президентa и кинопродюсерa Аурелио Де Лаурентисa роли в своем фильме его супруге Ванде. Аркадиуш Милик получил тяжёлую травму. Второй центрфорвард Маноло Габбьядини проваливался. И место в центре атаки освободилось.

Правда, даже наставник Маурицио Сарри признавался, что не верил в такой успех вингера там.

Три года Дрис не забивал в лиге ни "Ювентусу", ни "Интеру", ни "Милану", ни "Лацио". Зато другим - много и красиво. Впервые с 1977-го года игрок "Наполи" забил четырежды в одном матче лиги, впервые с 1959-го кто-либо в лиге забил семь мячей в двух матчах. Его хет-трик против "Торино" был быстрейшим после Андрея Шевченко в 2000-ом году. Причем идеальная подсечка с фланга над вратарем принесла ему заголовок Corriere Dello Sport "Диего Армандо Мертенс". Сам Марадона тогда восхищенно сфотографировался с его футболкой.

Успешные качели

Сезон 2016/17 Мертенс закончил с 28-ю голами, лишь на один позади Эдина Джеко. Следующий - с 18-ю. Тогда он забивал и "Аталанте", и "Лацио", и "Роме", а его команда чуть не отобрала Скудетто у "Ювентуса". Забил и мадридскому "Реалу" в Лиге Чемпионов. Однако преемник Сарри уже предпочитал Милика. А, даже сменив тактическую схему на 4-4-2, чаще оставлял Мертенса в запасе. Но и Карло Анчелотти Дрис в итоге убеждал в своей силе. С ним команда выглядела живее, изобретательнее, опаснее. Он делал на поле все. И везде. Как и в сборной, где, кстати, умудрился вывихнуть плечо во время исполнения штрафного удара.

16 голов и 10 ассистов в сезоне 2018/19, по шесть в лиге и в Лиге Чемпионов в нынешнем, в котором бельгиец из-за травм и решений тренера отыграл лишь 1200 минут в Серии А. Причем он забивал в важнейших матчах - в Лиге Чемпионов "Ливерпулю" и дома, и на "Энфилде", "Барселоне". А два гола и два ассиста в пяти последних турах лиги после травмы поддержали твёрдый выход команды из адского 2019-го года в неплохой 2020-й. С победой в первом полуфинальном матче Кубка в гостях над "Интером", с пятью победами в шести матчах лиги и возвращением в Топ-6. Гол класснейшим крученым ударом в тяжелейшем матче в Кальяри (1:0) напомнил лучшего Мертенса.

Современная "девятка"

В "вертикальной тики-таке" Сарри с игрой коротко вперед, постоянным движением без мяча и прессингом Дрис расцвел. И из игрока всплесков и исчезновений стал стабильным бомбардиром. Он двигался на левый угол штрафной, назад и на правый фланг, играл коротко в пас. Но и замыкал в штрафной в одно касание. Техника в стиле аргентинских "гномов" не подводила. Разумеется, прессинговал защитников. "Сарри научил меня футболу. Он анализирует матчи по-научному. Для него жизненно важна организация игры без мяча и структура высокого прессинга соперника. Он будто уже отыграл этот матч в уме. И потому для нас он 12-ый игрок на поле".

Но не говорите Мертенсу о "фальшивой девятке". "Я не Питер Крауч. Не настоящая "девятка". Не только забиваю. Не рождался центрфорвардом. Майкл Оуэн? Он был таким же щуплым, но он родился центрфорвардом. Для него девятый номер значил много. Для меня между девятым и 14-ым нет разницы. Вместе с тем, футбол изменился. Теперь большинство форвардов делают гораздо больше, чем просто голы. Потому я уже не "фальшивая", а просто "девятка". Ранее я говорил, что для меня ассист равен голу. Но теперь я понимаю, что центрфорвард без гола - дерьмо. А если играл дерьмово, но забил - он хорош. Так что теперь я забиваю".

Чиро называет себя одновременно победителем и командным игроком, любящим достигать успеха с коллективом. Перфекционистом, всегда недовольным собой. А даже строгий Рафаэль Бенитес называл его примером профессионализма и отношения к тренировкам. Также он вариативен, отлично адаптируется. Он справился и с Сарризмом, и с фланговой игрой и 4-4-2 при Анчелотти, и с часто оборонительной игрой при Дженнаро Гаттузо. И с игрой под нападающим при Карлетто и Рино. "При Анчелотти мы посылали больше игроков в штрафную. Меньше футбола, но больше опасности для соперника. Он изменил мою роль, дал мне больше свободы".

Чиро

Кроме тактики, дело и в ощущениях, стиле жизни. Дрис называет футбол не только работой, но и своим единственным хобби. Он не клаббер, правильно питается. "Рис и бресаола (блюдо из говядины) были постоянной едой Филиппо Индзаги? Возможно, в этом и секрет". И он обожает Неаполь. Чувствуя обожание болельщиков. На контрасте с раздражением от того же Инсинье. В этой "вечной" дуэли бельгиец победил. Борьба за зарплаты, лень, лидерство в бунте против Де Лаурентиса - все это не о нем. Из мятежной клубной осени Чиро вышел чистым. И даже из январской саги о переходе в "Интер". Ведь вел ее с уважением к "Наполи". Да и не ушел.

"Кумир в Неаполе? Вы не можете себе представить, что здесь происходит. Надеюсь продлить это как можно дольше. Фаны просто обожают меня. И как они поддерживают на стадионе! Такое сумасшествие можно найти разве что на Суперклассико в Аргентине. Этот город живёт, дышит и питается футболом. И мне будет не хватать этого... Я люблю жить как местный. В Неаполе люди всегда гуляют, а не сидят у телевизоров. В Голландии я больше смотрел фильмы. Здесь же мы идём вечером ужинать либо просто на долгую прогулку. Так мне больше нравится. Я счастлив в Неаполе. А если ты счастлив, и вокруг тебя счастливы - ты можешь достичь многого".

Дрис немного жалеет, что не ушел в "Барселону". Тогда он не хотел сидеть в запасе. А после ухода Неймара было уже поздно - новый контракт с "Наполи" был подписан незадолго до этого. Зато он остался дома. Радуя всех скромностью, стараниями на тренировках и в матчах, миром в душе, вариативностью, спортивной наглостью, техникой и умом. "Я не на уровне Месси и Криштиану Роналду. Марадона? Меня злит такое сравнение. Но особенный игрок ли я? Да, наверное". И за этим особенным игроком и свободным агентом поохотятся многие. Но вначале хотелось бы, чтобы он обошёл Хамшика. Успеет ли? Как решит корона?