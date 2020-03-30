Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эшли Янг: У Конте менталитет победителя, он прирожденный боец
Эшли поделился эмоциями от матчей под руководством Конте
Защитник "Интера" Эшли Янг доволен выступлениями в миланском клубе.
"Конечно, хочу остаться в клубе. Я люблю Италию, Милан, теплое отношение фанатов ко мне.
Я хочу остаться и побеждать. Учу итальянский. Люди здесь очень страстные. Во время разговора здесь ты на самом деле кричишь.
Когда Конте позвонил мне, я сразу прочувствовал его страсть, он передал ее мне. Это была хорошая возможность, и я решил, что перейду в "Интер", так как хочу быть частью чего-то великого.
Во время матчей Конте не садится даже на мгновение. Это мотивирует игроков. У него менталитет победителя, он прирожденный боец", – сообщил Янг.
Напомним, что срок действующего контракта англичанина с "Интером" истекает в конце этого сезона с возможностью продления еще на год.