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Эшли Янг: У Конте менталитет победителя, он прирожденный боец

Италия
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Эшли поделился эмоциями от матчей под руководством Конте

Эшли Янг: У Конте менталитет победителя, он прирожденный боец
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Защитник "Интера" Эшли Янг доволен выступлениями в миланском клубе.

"Конечно, хочу остаться в клубе. Я люблю Италию, Милан, теплое отношение фанатов ко мне.

Я хочу остаться и побеждать. Учу итальянский. Люди здесь очень страстные. Во время разговора здесь ты на самом деле кричишь.

Когда Конте позвонил мне, я сразу прочувствовал его страсть, он передал ее мне. Это была хорошая возможность, и я решил, что перейду в "Интер", так как хочу быть частью чего-то великого.

Во время матчей Конте не садится даже на мгновение. Это мотивирует игроков. У него менталитет победителя, он прирожденный боец", – сообщил Янг.

Напомним, что срок действующего контракта англичанина с "Интером" истекает в конце этого сезона с возможностью продления еще на год.

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В статье: Эшли Янг Интер (Милан)
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