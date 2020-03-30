  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Кассано: В Ювентусе сократили зарплату, так как знают, что сезон уже не возобновится
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кассано: В Ювентусе сократили зарплату, так как знают, что сезон уже не возобновится

Италия
(1 голосов)

Однако чемпион все равно будет известен

Кассано: В Ювентусе сократили зарплату, так как знают, что сезон уже не возобновится
UA-Футбол
Новина українською

Экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано высказал свое мнение о том, что "Ювентус" решил сократить зарплаты своим игрокам.

Читайте такжеОфициально: Футболисты Ювентуса отказались от зарплаты на 4 месяца

"Ювентус" решил сократить зарплату, так как знает, что сезон уже вряд ли возобновится. Об этом можно было объявлять месяц за месяцом, но они урезали зарплату на четыре месяца вперед.

В Серии B и C нужно искать решения. Там игроки получают не более пяти тысяч евро в месяц, а они покупают квартиры в ипотеку и машины в кредит", - приводит слова Кассано Corriere dello Sport.

Ранее президент Федерации футбола Италии заявлял, что обладатель Скудетто точно будет объявлен. Если сезон не возобновится, им станет "Ювентусом", который лидирует в таблице.

Читайте такжеПрезидент федерации футбола Италии: Обладатель Скудетто точно будет определен
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антонио Кассано Ювентус (Турин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dimka26 (Чернигов)
30.03.2020 в 18:44
Нашли у кого спрашивать. У этого скандального Кассано, который не столько играл, сколько разбазаривал свой талант. и теперь он пытается пиариться, то Месси возвышая назло итальянским клубам, но Юве мокает. Стремный тип, на одно выражение лица чего стоит посмотреть на этой фото.
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...