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Кассано: В Ювентусе сократили зарплату, так как знают, что сезон уже не возобновится
Однако чемпион все равно будет известен
Экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано высказал свое мнение о том, что "Ювентус" решил сократить зарплаты своим игрокам.
"Ювентус" решил сократить зарплату, так как знает, что сезон уже вряд ли возобновится. Об этом можно было объявлять месяц за месяцом, но они урезали зарплату на четыре месяца вперед.
В Серии B и C нужно искать решения. Там игроки получают не более пяти тысяч евро в месяц, а они покупают квартиры в ипотеку и машины в кредит", - приводит слова Кассано Corriere dello Sport.
Ранее президент Федерации футбола Италии заявлял, что обладатель Скудетто точно будет объявлен. Если сезон не возобновится, им станет "Ювентусом", который лидирует в таблице.