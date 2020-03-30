Кассано: В Ювентусе сократили зарплату, так как знают, что сезон уже не возобновится

Экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано высказал свое мнение о том, что "Ювентус" решил сократить зарплаты своим игрокам.

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"Ювентус" решил сократить зарплату, так как знает, что сезон уже вряд ли возобновится. Об этом можно было объявлять месяц за месяцом, но они урезали зарплату на четыре месяца вперед.

В Серии B и C нужно искать решения. Там игроки получают не более пяти тысяч евро в месяц, а они покупают квартиры в ипотеку и машины в кредит", - приводит слова Кассано Corriere dello Sport.

Ранее президент Федерации футбола Италии заявлял, что обладатель Скудетто точно будет объявлен. Если сезон не возобновится, им станет "Ювентусом", который лидирует в таблице.