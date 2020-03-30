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Марчелло Липпи: Сезон в Италии должен быть доигран

Италия
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Вот только возможно ли это сделать

Марчелло Липпи: Сезон в Италии должен быть доигран
UA-Футбол
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Экс-наставник сборной Италии Марчелло Липпи высказал свое мнение о завершении Серии А. Сейчас она приостановлена из-за коронавируса.

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"Я придерживаюсь мнения, что сезон в Италии должен быть доигран. Все чемпионаты. Пока неизвестно, будет это в мае, июне или августе.

Если этот сезон окончится позже, значит следующий будет более сжатым. Я понимаю, что футбол без зрителей - не футбол. Но в таком случае можно транслировать матчи бесплатно", - приводит слова Липпи Radio Sportiva.

Ранее сообщалось, что обладатель Скудетто этого сезона точно будет назван.

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В статье: Марчелло Липпи Серия А коронавирус
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