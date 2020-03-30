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Кандрева: Победа над вирусом - вот настоящее Скудетто

Италия
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Итальянец расставил приоритеты

Кандрева: Победа над вирусом - вот настоящее Скудетто
UA-Футбол
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Игрок миланского "Интера" Антонио Кандрева рассказал свое мнение о текущей ситуации в Италии.

"Я не ожидал, что здесь будет похожая ситуация, которая была в Китае. Это ужасно. Хочу поблагодарить всех врачей и медсестер за их мужество. Мы все это переживем и будем сильнее, чем прежде.

Окончание сезона летом? Это будет для нас новым опытом, мы никогда не играли при такой температуре. Однако говорить о Скудетто сейчас неуместно. Победа над вирусом - вот настоящее Скудетто", - приводит слова защитника Corriere dello Sport.

Стоит отметить, что на текущий момент "Интер" занимает третье место, отставая от "Ювентуса" и "Лацио".

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В статье: Антонио Кандрева Интер (Милан) коронавирус
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