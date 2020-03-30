Кандрева: Победа над вирусом - вот настоящее Скудетто

Игрок миланского "Интера" Антонио Кандрева рассказал свое мнение о текущей ситуации в Италии.

"Я не ожидал, что здесь будет похожая ситуация, которая была в Китае. Это ужасно. Хочу поблагодарить всех врачей и медсестер за их мужество. Мы все это переживем и будем сильнее, чем прежде.

Окончание сезона летом? Это будет для нас новым опытом, мы никогда не играли при такой температуре. Однако говорить о Скудетто сейчас неуместно. Победа над вирусом - вот настоящее Скудетто", - приводит слова защитника Corriere dello Sport.

Стоит отметить, что на текущий момент "Интер" занимает третье место, отставая от "Ювентуса" и "Лацио".