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СМИ: Мхитарян хочет остаться в Роме

Италия
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Похоже, полузащитник в Лондон уже не вернется

СМИ: Мхитарян хочет остаться в Роме
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Генрих Мхитарян изъявил желание остаться в "Роме". Об этом сообщает Daily Mail.

Аренда полузащитника истекает уже этим летом и у римлян будет шанс его выкупить за 25 миллионов. Однако, "волки" планируют немного сбить цену.

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В текущем сезоне на счету Мхитаряна 16 матчей, в которых он успел совершить девять результативных действий.

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В статье: Генрих Мхитарян Арсенал (Лондон) Рома (Рим)
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