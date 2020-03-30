СМИ: Мхитарян хочет остаться в Роме

Генрих Мхитарян изъявил желание остаться в "Роме". Об этом сообщает Daily Mail.

Аренда полузащитника истекает уже этим летом и у римлян будет шанс его выкупить за 25 миллионов. Однако, "волки" планируют немного сбить цену.

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В текущем сезоне на счету Мхитаряна 16 матчей, в которых он успел совершить девять результативных действий.