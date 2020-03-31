Ханданович: Каждый футболист мечтает перейти в Интер

Вратарь "Интера" Самир Ханданович рассказал о своем трансфере из Удинезе летом 2012 года.

"Каждый футболист мечтает перейти в "Интер". Любой амбициозный игрок стремится к вершине. Когда я переходил сюда, "Интер" был лучшим клубом в Европе и мире. Я был рад и горд. Для меня это было большим вызовом. Это было похоже на сон", — сказал Самир.

Напомним, что Ханданович продлит контракт с Интером.