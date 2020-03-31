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Ханданович: Каждый футболист мечтает перейти в Интер
Игрок рассказал о своем трансфере в клуб
Вратарь "Интера" Самир Ханданович рассказал о своем трансфере из Удинезе летом 2012 года.
"Каждый футболист мечтает перейти в "Интер". Любой амбициозный игрок стремится к вершине. Когда я переходил сюда, "Интер" был лучшим клубом в Европе и мире. Я был рад и горд. Для меня это было большим вызовом. Это было похоже на сон", — сказал Самир.
Напомним, что Ханданович продлит контракт с Интером.
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