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Ханданович: Каждый футболист мечтает перейти в Интер

Италия
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Игрок рассказал о своем трансфере в клуб

Ханданович: Каждый футболист мечтает перейти в Интер
Новина українською

Вратарь "Интера" Самир Ханданович рассказал о своем трансфере из Удинезе летом 2012 года.

"Каждый футболист мечтает перейти в "Интер". Любой амбициозный игрок стремится к вершине. Когда я переходил сюда, "Интер" был лучшим клубом в Европе и мире. Я был рад и горд. Для меня это было большим вызовом. Это было похоже на сон", — сказал Самир.

Напомним, что Ханданович продлит контракт с Интером.

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В статье: Самир Ханданович Интер (Милан)
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