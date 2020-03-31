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Тест Маноло Габбьядини на коронавирус показал отрицательный результат

Италия
(1 голосов)

Он был первым, в клубе, кто заразился вирусом

Тест Маноло Габбьядини на коронавирус показал отрицательный результат
Новина українською

Форвард "Сампдории" Маноло Габбьядини рассказал, как чувствовал себя после заражения коронавирусом, а также сообщил о результатах нового теста.

"Заболевания протекало в мягкой форме. Один день у меня была температура и ещё пять или шесть дней – неприятный кашель. Всё это время я находился дома и ежедневно общался с врачами. Последний тест дал отрицательный результат, но по правилам мне нужно подождать ещё сутки и после этого провести повторную проверку, чтобы убедиться, что я победил вирус", — приводятся слова Габбьядини на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

28-летний форвард был первым игроком "Сампдории" с коронавирусом.

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В статье: Маноло Габбьядини Сампдория (Генуя)
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