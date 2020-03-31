Тест Маноло Габбьядини на коронавирус показал отрицательный результат

Форвард "Сампдории" Маноло Габбьядини рассказал, как чувствовал себя после заражения коронавирусом, а также сообщил о результатах нового теста.

"Заболевания протекало в мягкой форме. Один день у меня была температура и ещё пять или шесть дней – неприятный кашель. Всё это время я находился дома и ежедневно общался с врачами. Последний тест дал отрицательный результат, но по правилам мне нужно подождать ещё сутки и после этого провести повторную проверку, чтобы убедиться, что я победил вирус", — приводятся слова Габбьядини на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

28-летний форвард был первым игроком "Сампдории" с коронавирусом.