Италия
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Ювентус попытается подписать полузащитника Порту
Туринцам придется выложить за игрока около 40 миллионов евро
"Ювентус" пытается заполучить левого защитника "Порту" Алекса Теллеса, сообщает A Bola.
Футболист отказался продлевать контракт с "драконами", который истекает летом 2021 года. Португальская команда готова расстаться с игроком за 40 миллионов евро.
27-летний Теллес в нынешнем сезоне провел 40 матчей во всех турнирах, отметившись 10 голами и 9 ассистами.
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