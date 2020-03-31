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Ювентус попытается подписать полузащитника Порту

Италия
(1 голосов)

Туринцам придется выложить за игрока около 40 миллионов евро

Ювентус попытается подписать полузащитника Порту
Новина українською

"Ювентус" пытается заполучить левого защитника "Порту" Алекса Теллеса, сообщает A Bola.

Футболист отказался продлевать контракт с "драконами", который истекает летом 2021 года. Португальская команда готова расстаться с игроком за 40 миллионов евро.

27-летний Теллес в нынешнем сезоне провел 40 матчей во всех турнирах, отметившись 10 голами и 9 ассистами.

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В статье: Ювентус (Турин) Порту Алекс Теллес
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