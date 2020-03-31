Ювентус попытается подписать полузащитника Порту

"Ювентус" пытается заполучить левого защитника "Порту" Алекса Теллеса, сообщает A Bola.

Футболист отказался продлевать контракт с "драконами", который истекает летом 2021 года. Португальская команда готова расстаться с игроком за 40 миллионов евро.

27-летний Теллес в нынешнем сезоне провел 40 матчей во всех турнирах, отметившись 10 голами и 9 ассистами.