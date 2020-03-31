Ван Бастен: Милан моего времени был лучшим клубом мира, а сейчас борется за выживание

Легендарный голландский футболист Марко ван Бастен, успевший в свое время поиграть за "Милан", рассказал чем действующий клуб отличается от того, за который он играл.

"Я не очень внимательно смотрю итальянский футбол, но могу сказать, что разница очень большая. Мой "Милан" был лучшим в мире, а сейчас он борется за выживание.

За последние 25 лет между клубами появилась очень большая разница в экономическом плане. УЕФА нужно постараться решить этот вопрос", - цитирует ван Бастена CalcioMercato.

Отметим, что во время игры за "Милан", ван Бастен помог клубу завоевать 14 трофеев.