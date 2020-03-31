  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ван Бастен: Милан моего времени был лучшим клубом мира, а сейчас борется за выживание
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ван Бастен: Милан моего времени был лучшим клубом мира, а сейчас борется за выживание

Италия
(1 голосов)

Разница действительно велика

Ван Бастен: Милан моего времени был лучшим клубом мира, а сейчас борется за выживание
UA-Футбол
Новина українською

Легендарный голландский футболист Марко ван Бастен, успевший в свое время поиграть за "Милан", рассказал чем действующий клуб отличается от того, за который он играл.

"Я не очень внимательно смотрю итальянский футбол, но могу сказать, что разница очень большая. Мой "Милан" был лучшим в мире, а сейчас он борется за выживание.

За последние 25 лет между клубами появилась очень большая разница в экономическом плане. УЕФА нужно постараться решить этот вопрос", - цитирует ван Бастена CalcioMercato.

Отметим, что во время игры за "Милан", ван Бастен помог клубу завоевать 14 трофеев.

Читайте такжеВан Бастен: Тот, кто говорит, что Роналду лучше Месси, ничего не понимает в футболе

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марко ван Бастен Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарница)
31.03.2020 в 21:18
Згадала бабця, як дівкою була.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...