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Каннаваро: Ужасно видеть Италию в таком состоянии

Италия
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Главное, чтобы все побыстрее закончилось

Каннаваро: Ужасно видеть Италию в таком состоянии
UA-Футбол
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Экс-капитан сборной Италии высказал свое мнение о сложившейся ситуации в его родной стране. Напомним, что сейчас итальянцы сильно страдают от коронавируса.

"Это очень больно и ужасно видеть Италию в таком состоянии. Когда постоянно гибнет большое количество людей. Битва с вирусом - командная работа и нам все нужно действовать сообща.

Знаете, многие меня спрашивают, как мы сумели победить на Чемпионате Мира. Это не было случайностью, мы верили, что сможем это сделать. Сейчас это должно повториться", - заявил Каннаваро.

Отметим, что из-за коронавируса были остановленны практически все футбольные чемпионаты, а Евро-2020 был перенесен на один год.

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В статье: Италия Фабио Каннаваро коронавирус
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