Каннаваро: Ужасно видеть Италию в таком состоянии

Экс-капитан сборной Италии высказал свое мнение о сложившейся ситуации в его родной стране. Напомним, что сейчас итальянцы сильно страдают от коронавируса.

"Это очень больно и ужасно видеть Италию в таком состоянии. Когда постоянно гибнет большое количество людей. Битва с вирусом - командная работа и нам все нужно действовать сообща.

Знаете, многие меня спрашивают, как мы сумели победить на Чемпионате Мира. Это не было случайностью, мы верили, что сможем это сделать. Сейчас это должно повториться", - заявил Каннаваро.

Отметим, что из-за коронавируса были остановленны практически все футбольные чемпионаты, а Евро-2020 был перенесен на один год.