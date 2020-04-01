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Милан нашел замену для Доннаруммы

Италия
(1 голосов)

И не одну, а целых пять

Милан нашел замену для Доннаруммы
Новина українською

В последнее время все чаще появляются разговоры о возможном уходе Джанлуиджи Доннаруммы из "Милана".

Как пишет Tuttosport, в настоящее время у клуба есть пять вариантов, как решить этот вопрос.

Первый из них – это вернуть из аренды Пепе Рейну ("Астон Вилла") и талантливого Алессандро Плиццари ("Ливорно"). Второй – приобрести у "Наполи" Алекса Мерета. Третий – голкипер "Спортинга" Луиш Машилиану. Четвертый – вратарь "Торино" Сальваторе Сиригу. Пятый вариант – голкипер "Удинезе" Хуан Муссо.

Отмечается, что в случае ухода из "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы клуб покинет еще один вратарь – старший брат Джиджи Антонио.

Контракт Доннаруммы с "Миланом" рассчитан до лета 2021 года.

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В статье: Милан (Италия) Джанлуиджи Доннарумма
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