Милан нашел замену для Доннаруммы

В последнее время все чаще появляются разговоры о возможном уходе Джанлуиджи Доннаруммы из "Милана".

Как пишет Tuttosport, в настоящее время у клуба есть пять вариантов, как решить этот вопрос.

Первый из них – это вернуть из аренды Пепе Рейну ("Астон Вилла") и талантливого Алессандро Плиццари ("Ливорно"). Второй – приобрести у "Наполи" Алекса Мерета. Третий – голкипер "Спортинга" Луиш Машилиану. Четвертый – вратарь "Торино" Сальваторе Сиригу. Пятый вариант – голкипер "Удинезе" Хуан Муссо.

Отмечается, что в случае ухода из "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы клуб покинет еще один вратарь – старший брат Джиджи Антонио.

Контракт Доннаруммы с "Миланом" рассчитан до лета 2021 года.