СМИ: Ибрагимович покинет Милан по истечению контракта

Златан Ибрагимович точно покинет "Милан" уже этим летом. Информацию об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.

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Уже в июне у него истекает срок действия контракта и стороны не планируют его продлевать. Швед подписал с "россонери" контракт лишь в январе, покинув "ЛА Гэлакси". За "Милан" он успел провести 10 матчей и забить 4 гола.

Отметим, что Златан может надольше задержаться в клубе, так как неизвестно, когда текущий сезон будет завершен.