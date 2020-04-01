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СМИ: Ибрагимович покинет Милан по истечению контракта

Италия
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Недолго он побыл в Италии

СМИ: Ибрагимович покинет Милан по истечению контракта
UA-Футбол
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Златан Ибрагимович точно покинет "Милан" уже этим летом. Информацию об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.

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Уже в июне у него истекает срок действия контракта и стороны не планируют его продлевать. Швед подписал с "россонери" контракт лишь в январе, покинув "ЛА Гэлакси". За "Милан" он успел провести 10 матчей и забить 4 гола.

Отметим, что Златан может надольше задержаться в клубе, так как неизвестно, когда текущий сезон будет завершен.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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