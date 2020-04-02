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"Знаешь, мы в Аргентине тебя слегка ненавидим". Дибала рассказал, как менялось его отношение к Роналду

Италия
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Уже все в порядке

"Знаешь, мы в Аргентине тебя слегка ненавидим". Дибала рассказал, как менялось его отношение к Роналду
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Десятка "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал, как изменил отношение к звездному партнеру по команде Криштиану Роналду – с предосудительного до восторженного. Цитирует аргентинца Marca.

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"Я сказал ему: "Криштиану, мы в Аргентине тебя слегка ненавидим – за твою физическую форму, образ жизни, походку. Но, правда в том, что ты удивил меня, ведь вживую я увидел совсем другое".

"Я никогда не критиковал Месси. У нас был разговор, в ходе которого я просто пытался выяснить, как мы можем одновременно выходить на поле, ведь мы очень похожи по стилю игры".

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В статье: Лионель Месси Аргентина Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Пауло Дибала
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Источник:
Marca

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