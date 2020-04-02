"Знаешь, мы в Аргентине тебя слегка ненавидим". Дибала рассказал, как менялось его отношение к Роналду

Десятка "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал, как изменил отношение к звездному партнеру по команде Криштиану Роналду – с предосудительного до восторженного. Цитирует аргентинца Marca.

"Я сказал ему: "Криштиану, мы в Аргентине тебя слегка ненавидим – за твою физическую форму, образ жизни, походку. Но, правда в том, что ты удивил меня, ведь вживую я увидел совсем другое".