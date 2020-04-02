  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. "Хочу научиться чему-то новому". Ибрагимович прокомментировал свое будущее
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Хочу научиться чему-то новому". Ибрагимович прокомментировал свое будущее

Италия
(1 голосов)

Футболисты МФК "Николаев", например, решили овладеть профессией слесаря – Златан, ты как?

"Хочу научиться чему-то новому". Ибрагимович прокомментировал свое будущее
Новина українською

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал слухи о том, что по окончанию сезона он может завершить карьеру футболиста. Контракт 38-летнего шведского исполнителя с "россонери" истекает уже в июне. Цитирует Ибру Football Italia со ссылкой Svenska Dagbladet.

Читайте такжеИбрагимович может стать футбольным агентом

"Посмотрим… Пока я не знаю, чего хочу. Ощущение, что каждый день происходит что-то новое. Италия – это мой второй дом, было чудесно вновь сыграть на заполненном "Сан-Сиро". Именно истинной страсти итальянцев к моему футболу мне как раз и не хватало в США".

"Хочу и дальше развиваться, учиться чему-то новому, думаю не только о себе и футболе, но и семье. Футбол – это карьера, но в жизни еще много чего есть. Хочу стать лучше и делиться этим с окружающими. Жаль, что сейчас все турниры приостановлены, но нужно соблюдать правила и оставаться терпеливыми, ведь здоровье – это самое главное".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Златан Ибрагимович Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.04.2020 в 10:51
хочешь научиться чему-то новому? приезжай в украину и пробуй прожить тысячи на 3-4, как пенсионеры
Ответить
+2
0
Dardolis (Первомайск)
02.04.2020 в 12:14
Плюсую))) Приятной ходьбы за пенсией за "лiнiю розмежування") Ну может тебе в будущем, а множеству в теперешнем)
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...