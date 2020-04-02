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"Хочу научиться чему-то новому". Ибрагимович прокомментировал свое будущее
Футболисты МФК "Николаев", например, решили овладеть профессией слесаря – Златан, ты как?
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал слухи о том, что по окончанию сезона он может завершить карьеру футболиста. Контракт 38-летнего шведского исполнителя с "россонери" истекает уже в июне. Цитирует Ибру Football Italia со ссылкой Svenska Dagbladet.
"Посмотрим… Пока я не знаю, чего хочу. Ощущение, что каждый день происходит что-то новое. Италия – это мой второй дом, было чудесно вновь сыграть на заполненном "Сан-Сиро". Именно истинной страсти итальянцев к моему футболу мне как раз и не хватало в США".
"Хочу и дальше развиваться, учиться чему-то новому, думаю не только о себе и футболе, но и семье. Футбол – это карьера, но в жизни еще много чего есть. Хочу стать лучше и делиться этим с окружающими. Жаль, что сейчас все турниры приостановлены, но нужно соблюдать правила и оставаться терпеливыми, ведь здоровье – это самое главное".