"Хочу научиться чему-то новому". Ибрагимович прокомментировал свое будущее

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал слухи о том, что по окончанию сезона он может завершить карьеру футболиста. Контракт 38-летнего шведского исполнителя с "россонери" истекает уже в июне. Цитирует Ибру Football Italia со ссылкой Svenska Dagbladet.

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"Посмотрим… Пока я не знаю, чего хочу. Ощущение, что каждый день происходит что-то новое. Италия – это мой второй дом, было чудесно вновь сыграть на заполненном "Сан-Сиро". Именно истинной страсти итальянцев к моему футболу мне как раз и не хватало в США".