Президент Брешии: Если нас заставят играть, я готов не выпускать команду на поле

Президент "Брешии" Массимо Челлино прокомментировал возможное возобновление чемпионата Италии.

"Этот сезон больше не имеет смысла. Мы остановились, команды уже не будут такими, как раньше, матчи пройдут без зрителей, и есть угроза здоровью спортсменов. Для меня возобновление чемпионата – чистое безумие.

Если нас заставят играть, я готов не выпускать команду на поле и проигрывать матчи со счётом 0:3 из уважения к жителям Брешии и их близким, которые уже не с нами", – приводит слова Челлино The Guardian.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор случаи заражения были выявлены более чем в 150 странах. Практически все спортивные турниры по всему миру приостановлены.