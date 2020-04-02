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Президент Брешии: Если нас заставят играть, я готов не выпускать команду на поле

Италия
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Глава клуба отреагировал на возможное возобновление Серии А

Президент Брешии: Если нас заставят играть, я готов не выпускать команду на поле
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Президент "Брешии" Массимо Челлино прокомментировал возможное возобновление чемпионата Италии.

"Этот сезон больше не имеет смысла. Мы остановились, команды уже не будут такими, как раньше, матчи пройдут без зрителей, и есть угроза здоровью спортсменов. Для меня возобновление чемпионата – чистое безумие.

Если нас заставят играть, я готов не выпускать команду на поле и проигрывать матчи со счётом 0:3 из уважения к жителям Брешии и их близким, которые уже не с нами", – приводит слова Челлино The Guardian.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор случаи заражения были выявлены более чем в 150 странах. Практически все спортивные турниры по всему миру приостановлены.

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В статье: Массимо Челлино Брешиа (Брешиа)
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