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Ребич требует ясности от Милана касательно его выкупа

Италия
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Форвард может вернуться в Германию

Ребич требует ясности от Милана касательно его выкупа
UA-Футбол
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Прошлым летом "Милан" сумел договориться об аренде Анте Ребича. Соглашение с "Айнтрахтом" расчитано до лета 2021-го.

Как сообщает CalcioMercato, сейчас хорватский форвард требует ясности от "россонери". Ему важно знать, будут ли они выкупать контракт хорвата.

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Сейчас Ребич немного опечален тем, что клуб покинул его соотечественник Звонимир Бобан. Теперь его место в клубе находится под вопросом.

В текущем сезоне Ребич провел 18 матчей и забил 7 голов.

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В статье: Анте Ребич Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Милан
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