Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ребич требует ясности от Милана касательно его выкупа
Форвард может вернуться в Германию
Прошлым летом "Милан" сумел договориться об аренде Анте Ребича. Соглашение с "Айнтрахтом" расчитано до лета 2021-го.
Как сообщает CalcioMercato, сейчас хорватский форвард требует ясности от "россонери". Ему важно знать, будут ли они выкупать контракт хорвата.
Сейчас Ребич немного опечален тем, что клуб покинул его соотечественник Звонимир Бобан. Теперь его место в клубе находится под вопросом.
В текущем сезоне Ребич провел 18 матчей и забил 7 голов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...