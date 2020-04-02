Ребич требует ясности от Милана касательно его выкупа

Прошлым летом "Милан" сумел договориться об аренде Анте Ребича. Соглашение с "Айнтрахтом" расчитано до лета 2021-го.

Как сообщает CalcioMercato, сейчас хорватский форвард требует ясности от "россонери". Ему важно знать, будут ли они выкупать контракт хорвата.

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Сейчас Ребич немного опечален тем, что клуб покинул его соотечественник Звонимир Бобан. Теперь его место в клубе находится под вопросом.

В текущем сезоне Ребич провел 18 матчей и забил 7 голов.