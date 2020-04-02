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Кака назвал лучший и худший момент в своей карьере

Италия
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И каждый связан с "Миланом"

Кака назвал лучший и худший момент в своей карьере
UA-Футбол
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Экс-игрок сборной Бразилии, итальянского "Милана" и мадридского "Реала", Рикарду Кака, окунулся в воспоминания и вспомнил о лучшем и худшем моментах своей карьеры.

"В моей карьере было много хороших моментов, я не могу выбрать один. Могу вспомнить, как мы выиграли Лигу Чемпионов в 2007, клубный чемпионат мира. А после я выиграл Золотой Мяч.

Худший? Поражение в Стамбулу "Ливерпулю". Мы выигрывали 3:0, но не сумели взять трофей. Не нужно больше ничего говорить", - сказал бразилец в Instagram.

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Отметим, что всего Кака выиграл 19 трофеев, а в 2017-м завершил карьеру.

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В статье: Кака Милан
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