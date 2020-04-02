Шевченко: Красно-черные цвета Милана всегда будут в моем сердце

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о золотом времени своей игровой карьеры в "Милане".

"Красный-черные - это цвета всегда будут в моем сердце. Это цвета клуба, который дал мне так много: сделал победителем Лиги чемпионов и помог достичь всех регалий футбола.

"Милан" следил за мной в течение двух лет до трансфера. Мне было 22 года, и я был готов к следующему шагу в карьере – испытать себя в самой сложной лиге и играть против лучших команд мира. Популярность итальянского футбола в то время была просто огромной, особенно с такими командами, как "Ювентус", "Милан", "Рома" и "Наполи", командами, которые выделялись в тот период и имели лучших игроков.

Первое время мне было нелегко адаптироваться. Тогдашний тренер Альберто Дзаккерони сыграл огромную роль в моем старте в клубе. Он был умным человеком и очень хорошим тренером, который меня постепенно подводил, поэтому я не всегда был в стартовом составе, но я всегда выходил на игры и постепенно набирался уверенности.

Первый сезон я прекрасно себя чувствовал и стал лучшим бомбардиром в сезоне. Я был счастлив, но хотел что-то выиграть с командой. Второй сезон был для нас очень сложным, потому что произошла смена тренера. Несмотря на это, я снова провел отличный сезон и забил 24 мяча, но мы снова ничего не выиграли.

В сезоне 2003-04 году мы выиграли Скудетто в напряженной борьбе с "Ювентусом" и "Ромой". В середине сезона мы были на семь или восемь очков позади "Ромы". Очень важной была победа в Риме, после которой мы сократили разрыв до одного очка.

Ну и победа в чемпионате на "Сан-Сиро" в матче против "Ромы", главных претендентов на титул, была просто незабываемым днем. Я помню, как необычно было видеть миланских болельщиков на стадионе, празднующих эту великую победу. Это был определенно один из лучших моментов моей футбольной карьеры.

Было очень эмоционально, когда "Золотой мяч" передали мне на "Сан-Сиро" на следующей домашней встрече перед миланскими болельщиками. Видеть всех этих людей было незабываемо.

"Милан" – это мой второй дом, поэтому мои восемь лет, проведенные там, приблизили меня к итальянцам. Я буду помнить Италию за то, что я выиграл и чего добился, но прежде всего за мои отношения с итальянцами и их болельщиками, особенно из Милана", – сказал Шевченко.