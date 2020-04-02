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Дель Пьеро назвал, кого он видит будущим капитаном Ювентуса

Италия
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"Десятка" хвалит "десятку"

Дель Пьеро назвал, кого он видит будущим капитаном Ювентуса
UA-Футбол
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Легендарный футболист туринского "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро считает, что Пауло Дибала уже готов носить капитанскую повязку.

"Пауло уже несколько раз носил капитанскую повязку. Ему это доверили потому, что считают его достойным футболистом. Сейчас он полноценный игрок "Ювентуса" и смог добиться своих целей, так как работал над собой.

Учитывая то, что я знаю о нем и о том, как он играет в последнее время - он может стать капитаном. Ситуация, которая была летом (когда его почти продали) показала, что он умеет справляться с трудностями", - приводит слова Дель Пьеро Sky Sport Italia.

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Ранее сообщалось, что Дибала не может договориться с клубом о новом контракте.

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В статье: Алессандро Дель Пьеро Ювентус (Турин) Пауло Дибала
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