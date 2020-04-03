Игуаин может отправиться в Аргентину

Нападающим "Ювентуса" Гонсало Игуаином интересуется "Ривер Плейт", за который он ранее выступал.

Как пишет Clarin, клуб намерен добиться возвращения игрока в свои ряды. Напомним, до переезда в 2006 году в мадридский "Реал" Игуаин защищал цвета именно "Ривер Плейт".

Действующий контракт аргентинца с "Ювентусом" рассчитан до лета 2021 года.