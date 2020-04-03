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Игуаин может отправиться в Аргентину
Игроком интересуется Ривер Плейт
Нападающим "Ювентуса" Гонсало Игуаином интересуется "Ривер Плейт", за который он ранее выступал.
Как пишет Clarin, клуб намерен добиться возвращения игрока в свои ряды. Напомним, до переезда в 2006 году в мадридский "Реал" Игуаин защищал цвета именно "Ривер Плейт".
Действующий контракт аргентинца с "Ювентусом" рассчитан до лета 2021 года.
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