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Президент Расинга рассказал, как Лаутаро Мартинес отказался переходить в Реал
Хороший знак для каталонцев?
Лаутаро Мартинес - форвард, на которого претендуют многие топ клубы мира. Однако он мог там оказаться еще несколько лет назад. Об этом рассказал президент аргентинского "Расинга" Виктор Бланка.
"Когда Лаутаро было 18 лет, он отказался переходить в "Реал". Они предлагали за него хорошую цену, однако Мартинес ответил, что хочет набраться опыта в "Расинге", прежде чем менять команду.
"Реал" предложил хороший гонорар, а нам процент от его будущей продажи. Но Лаутаро четко ответил, что не будет покидать клуб. Я очень хорошо к нему отношусь, он прекрасно относился к "Расингу". Уверен, что он станет великим игроком", - его слова приводит AS.
Ранее агент игрока заявлял, что Мартинес готов остаться в "Интере".