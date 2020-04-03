Президент Расинга рассказал, как Лаутаро Мартинес отказался переходить в Реал

Лаутаро Мартинес - форвард, на которого претендуют многие топ клубы мира. Однако он мог там оказаться еще несколько лет назад. Об этом рассказал президент аргентинского "Расинга" Виктор Бланка.

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"Когда Лаутаро было 18 лет, он отказался переходить в "Реал". Они предлагали за него хорошую цену, однако Мартинес ответил, что хочет набраться опыта в "Расинге", прежде чем менять команду.

"Реал" предложил хороший гонорар, а нам процент от его будущей продажи. Но Лаутаро четко ответил, что не будет покидать клуб. Я очень хорошо к нему отношусь, он прекрасно относился к "Расингу". Уверен, что он станет великим игроком", - его слова приводит AS.

Ранее агент игрока заявлял, что Мартинес готов остаться в "Интере".