Ювентус намерен предложить Дугласа Косту в обмен на форварда Ман Сити

"Ювентус" продолжает строить планы касательно возможной покупки Габриэля Жезуса.

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Как сообщает CalcioMercato, "зебры" могут предложить за форварда "горожан" Дугласа Косту. Это поможет им снизить цену на 23-летнего форварда.

Данная сделка может заинтересовать Гвардиолу. Испанский тренер уже работал с Костой, когда тренировал "Баварию". Тогда бразильский вингер был игроком основы.

Ранее сообщалось, что туринцы продлили контракт с основным полузащитником.