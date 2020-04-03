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Ювентус намерен предложить Дугласа Косту в обмен на форварда Ман Сити
Бразильский бартер
"Ювентус" продолжает строить планы касательно возможной покупки Габриэля Жезуса.
Как сообщает CalcioMercato, "зебры" могут предложить за форварда "горожан" Дугласа Косту. Это поможет им снизить цену на 23-летнего форварда.
Данная сделка может заинтересовать Гвардиолу. Испанский тренер уже работал с Костой, когда тренировал "Баварию". Тогда бразильский вингер был игроком основы.
Ранее сообщалось, что туринцы продлили контракт с основным полузащитником.
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