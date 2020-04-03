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Ювентус намерен предложить Дугласа Косту в обмен на форварда Ман Сити

Италия
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Бразильский бартер

Ювентус намерен предложить Дугласа Косту в обмен на форварда Ман Сити
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"Ювентус" продолжает строить планы касательно возможной покупки Габриэля Жезуса.

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Как сообщает CalcioMercato, "зебры" могут предложить за форварда "горожан" Дугласа Косту. Это поможет им снизить цену на 23-летнего форварда.

Данная сделка может заинтересовать Гвардиолу. Испанский тренер уже работал с Костой, когда тренировал "Баварию". Тогда бразильский вингер был игроком основы.

Ранее сообщалось, что туринцы продлили контракт с основным полузащитником.

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В статье: Дуглас Коста Ювентус (Турин) Манчестер Сити Габриэл Жезус
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