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Мальдини-младший вылечился от коронавируса и вернулся к тренировкам

Италия
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Теперь ждем такие же новости и о Паоло

Мальдини-младший вылечился от коронавируса и вернулся к тренировкам
UA-Футбол
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Сын Паоло Мальдини, Даниэле, рассказал, что уже смог выздороветь от коронавируса.

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"Коронавирус? Я сейчас в полном порядке и у меня нет никаких симптомов. Сейчас я уже даже приступил к индивидуальным тренировкам.

Моя игра за "Милан"? Мне очень помог Ибрагимович, он умеет давать совет. Наследие моего папы и дедушки сильно давит на меня, но я уже привык к такому", - заявил Мальдини-младший.

Отметим, что в текущем сезоне Даниэле дебютировал за взрослую команду "россонери".

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В статье: Милан Даниэле Мальдини
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