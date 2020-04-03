Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мальдини-младший вылечился от коронавируса и вернулся к тренировкам
Теперь ждем такие же новости и о Паоло
Сын Паоло Мальдини, Даниэле, рассказал, что уже смог выздороветь от коронавируса.
Читайте такжеПаоло и Даниэль Мальдини заразились коронавирусом
"Коронавирус? Я сейчас в полном порядке и у меня нет никаких симптомов. Сейчас я уже даже приступил к индивидуальным тренировкам.
Моя игра за "Милан"? Мне очень помог Ибрагимович, он умеет давать совет. Наследие моего папы и дедушки сильно давит на меня, но я уже привык к такому", - заявил Мальдини-младший.
Отметим, что в текущем сезоне Даниэле дебютировал за взрослую команду "россонери".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...