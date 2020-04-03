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Бернард может воссоединиться с Фонсекой в Роме
Португалец переманивает своих экс-подопечных
Бразильский вингер Бернард может продолжить карьеру в "Роме". Об этом сообщают сразу несколько итальянских источников.
По данным LaRoma24 и Calciomercato, бразилец хотел бы снова поработать под руководством Фонсеки. Римляне же ищут игрока в линию атаки, особенно если не удасться выкупить Мхитаряна.
Бернард работал с Фонсекой в донецком "Шахтере" на протяжении двух сезонов. Тогда он помог клубу дважды выиграть УПЛ и выйти в 1/8 финала ЛЧ. Сейчас он оценивается в 18 миллионов.
Ранее сообщалось, что также Фонсека хочет переманить в "Рому" действующего игрока "Шахтера".