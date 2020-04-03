Бернард может воссоединиться с Фонсекой в Роме

Бразильский вингер Бернард может продолжить карьеру в "Роме". Об этом сообщают сразу несколько итальянских источников.

По данным LaRoma24 и Calciomercato, бразилец хотел бы снова поработать под руководством Фонсеки. Римляне же ищут игрока в линию атаки, особенно если не удасться выкупить Мхитаряна.

Бернард работал с Фонсекой в донецком "Шахтере" на протяжении двух сезонов. Тогда он помог клубу дважды выиграть УПЛ и выйти в 1/8 финала ЛЧ. Сейчас он оценивается в 18 миллионов.

Ранее сообщалось, что также Фонсека хочет переманить в "Рому" действующего игрока "Шахтера".