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Бернард может воссоединиться с Фонсекой в Роме

Италия
(1 голосов)

Португалец переманивает своих экс-подопечных

Бернард может воссоединиться с Фонсекой в Роме
UA-Футбол
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Бразильский вингер Бернард может продолжить карьеру в "Роме". Об этом сообщают сразу несколько итальянских источников.

По данным LaRoma24 и Calciomercato, бразилец хотел бы снова поработать под руководством Фонсеки. Римляне же ищут игрока в линию атаки, особенно если не удасться выкупить Мхитаряна.

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Бернард работал с Фонсекой в донецком "Шахтере" на протяжении двух сезонов. Тогда он помог клубу дважды выиграть УПЛ и выйти в 1/8 финала ЛЧ. Сейчас он оценивается в 18 миллионов.

Ранее сообщалось, что также Фонсека хочет переманить в "Рому" действующего игрока "Шахтера".

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Рома (Рим) Паулу Фонсека Бернард
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Комментарии (1)
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PiterCantrope (Франківськ)
04.04.2020 в 00:01
Йому платять велику зарплату в "Евертоні", більше шести мільйонів фунтів на рік. Не знати чи "Рома" має подібні гроші на гравців.
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