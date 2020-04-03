Игуаин не перейдет в Ривер Плейт этим летом

Отец Гонсало Игуаина прокомментировал возможность возвращения своего сына в "Ривер Плейт".

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"На данный момент это невозможно. У Гонсало есть действующий контракт с "Ювентусом". Он будет здесь в этом сезоне, и в следующем", - приводит слова Игуаина-старшего Goal.com.

Гонсало играл за "Ривер Плейт" на протяжении двух сезонов, проведя за то время 35 матчей. После этого он отправился покорять Европу, подписав контракт "Реалом".

Отметим, что "Ювентус" понемногу готовится к уходу Гонсало, начав поиски нового форварда.