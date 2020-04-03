Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игуаин не перейдет в Ривер Плейт этим летом
Аргентинец до конца отработает свой контракт
Отец Гонсало Игуаина прокомментировал возможность возвращения своего сына в "Ривер Плейт".
Читайте такжеИгуаин может отправиться в Аргентину
"На данный момент это невозможно. У Гонсало есть действующий контракт с "Ювентусом". Он будет здесь в этом сезоне, и в следующем", - приводит слова Игуаина-старшего Goal.com.
Гонсало играл за "Ривер Плейт" на протяжении двух сезонов, проведя за то время 35 матчей. После этого он отправился покорять Европу, подписав контракт "Реалом".
Отметим, что "Ювентус" понемногу готовится к уходу Гонсало, начав поиски нового форварда.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...