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Лукас Лейва перенес операцию на колене

Италия
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Опытный бразилец воспользовался вынужденным перерывом

Лукас Лейва перенес операцию на колене
Новина українською

Полузащитник "Лацио" Лукас Лейва воспользовался вынужденным перерывом в футболе, попытавшись решить свои хронические проблемы с коленом.

По информации SoloLazio.it, сегодня утром 33-летний бразилец перенёс операцию на правом колене. Опытный хавбек имеет хронические проблемы с мениском, из-за чего его всю карьеру преследовали постоянные воспаления в этой области.

Ближайший месяц Лейва не сможет тренироваться, однако в долгосрочной перспективе это должно помочь ему решить свои проблемы с коленом до конца игровой карьеры.

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В статье: Лукас Лейва Лацио (Рим)
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