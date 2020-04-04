Лукас Лейва перенес операцию на колене

Полузащитник "Лацио" Лукас Лейва воспользовался вынужденным перерывом в футболе, попытавшись решить свои хронические проблемы с коленом.

По информации SoloLazio.it, сегодня утром 33-летний бразилец перенёс операцию на правом колене. Опытный хавбек имеет хронические проблемы с мениском, из-за чего его всю карьеру преследовали постоянные воспаления в этой области.

Ближайший месяц Лейва не сможет тренироваться, однако в долгосрочной перспективе это должно помочь ему решить свои проблемы с коленом до конца игровой карьеры.