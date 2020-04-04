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Рома проявляет интерес к трём игрокам Шахтёра – СМИ

Италия
(1 голосов)

Фонсека желает видеть в стане "волков" своих бывших подопечных

Рома проявляет интерес к трём игрокам Шахтёра – СМИ
UA-Футбол
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"Рома" проявляет интерес сразу к трём полузащитникам "Шахтёра", сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Перебраться в стан "волков" могут Виктор Коваленко, Маркос Антонио и Тете.

Оба игрока сборной Бразилии U-20 имеют контракты с "горняками" до 2023 года, так что потенциальные переговоры представляются весьма сложными.

А вот действующее соглашение Виктора Коваленко истекает уже в июне, что может открыть 24-летнему украинцу путь на "Стадио Олимпико".

Ранее сообщалось, что "Рома" интересуется Бернардом.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Паулу Фонсека Виктор Коваленко Маркос Антонио Тете
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