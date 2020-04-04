Рома проявляет интерес к трём игрокам Шахтёра – СМИ

"Рома" проявляет интерес сразу к трём полузащитникам "Шахтёра", сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Перебраться в стан "волков" могут Виктор Коваленко, Маркос Антонио и Тете.

Оба игрока сборной Бразилии U-20 имеют контракты с "горняками" до 2023 года, так что потенциальные переговоры представляются весьма сложными.

А вот действующее соглашение Виктора Коваленко истекает уже в июне, что может открыть 24-летнему украинцу путь на "Стадио Олимпико".

Ранее сообщалось, что "Рома" интересуется Бернардом.