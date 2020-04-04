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Рома проявляет интерес к трём игрокам Шахтёра – СМИ
Фонсека желает видеть в стане "волков" своих бывших подопечных
"Рома" проявляет интерес сразу к трём полузащитникам "Шахтёра", сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.
Перебраться в стан "волков" могут Виктор Коваленко, Маркос Антонио и Тете.
Оба игрока сборной Бразилии U-20 имеют контракты с "горняками" до 2023 года, так что потенциальные переговоры представляются весьма сложными.
А вот действующее соглашение Виктора Коваленко истекает уже в июне, что может открыть 24-летнему украинцу путь на "Стадио Олимпико".
Ранее сообщалось, что "Рома" интересуется Бернардом.
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