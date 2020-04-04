Франческо Тотти: Я надеюсь, что Лацио провалиться как можно скорее

Бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти прокомментировал работу главного тренера "Лацио" Симоне Индзаги.

"Как фанат "Ромы", я надеюсь, что "Лацио" провалиться как можно скорее. Бывают сезоны, когда все идет не так, как надо, но рассчитываю, что они рухнут!

Симоне Индзаги – один из лучших тренеров серии А, он проделывает отличную работу. У нас прекрасные отношения, но я был бы счастлив, если бы он тренировал другую команду", – сказал Франческо Тотти.