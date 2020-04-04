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Фонсека: Мы готовы играть летом, очень важно закончить сезон
Главный тренер Ромы считает, что чемпионат нужно будет возобновить
Главный тренер “Ромы” Паулу Фонсека настаивает на том, что сезон 2019/2020 должен быть завершен.
“Нужно о многом думать. Например о том, когда мы возобновим нынешний сезон, и начнем следующий. Это очень важно для нашей подготовки, нужно будет немного времени перед тем возобновлением. Игроки полностью не переставали тренироваться, и через несколько недель смогут играть.
В данный момент, самое важное – это здоровье. Мы должны стартовать только тогда, когда наступит правильное время. Что касается нас, то мы готовы играть летом, очень важно закончить сезон.
Восстановление Дзаньоло? Оно проходит очень хорошо”, – сказал Фонсека в комментарии Sky Sport.