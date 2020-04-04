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Фонсека: Мы готовы играть летом, очень важно закончить сезон

Италия
(2 голосов)

Главный тренер Ромы считает, что чемпионат нужно будет возобновить

Фонсека: Мы готовы играть летом, очень важно закончить сезон
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер “Ромы” Паулу Фонсека настаивает на том, что сезон 2019/2020 должен быть завершен.

“Нужно о многом думать. Например о том, когда мы возобновим нынешний сезон, и начнем следующий. Это очень важно для нашей подготовки, нужно будет немного времени перед тем возобновлением. Игроки полностью не переставали тренироваться, и через несколько недель смогут играть.

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В данный момент, самое важное – это здоровье. Мы должны стартовать только тогда, когда наступит правильное время. Что касается нас, то мы готовы играть летом, очень важно закончить сезон.

Восстановление Дзаньоло? Оно проходит очень хорошо”, – сказал Фонсека в комментарии Sky Sport.

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В статье: Серия А Рома (Рим) Паулу Фонсека Рома (Италия) Николо Дзаньоло коронавирус
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