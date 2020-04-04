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Рома может подписать Марио Гетце

Италия
(1 голосов)

Чемпион мира-2014 летом станет свободным агентом

Рома может подписать Марио Гетце
UA-Футбол
Новина українською

“Рома” заинтересована в переходе атакующего полузащитника/нападающего “Боруссии” Дортмунд Марио Гетце.

Летом 27-летний футболист станет свободным агентом, поэтому уже сейчас может вести переговоры с потенциальными работодателями. По информации Corriere dello Sport, руководство “Ромы” провело предварительные переговоры с агентом Гетце.

В то же время Bild информирует, что Марио пока не готов переходить в клубы MLS или в чемпионат Катара.

В нынешнем сезоне Гетце имеет роль резервиста в Дортмунде, приняв участие в 19 матчах.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Рома (Рим) Марио Гётце
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